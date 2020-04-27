Депутат сільради Одеської області Степан Парванов задекларував 1 мільярд гривень
Таким чином він став лідером в сотні обранців з найвищим доходом в Україні.
Згідно з даними про доходи, депутат Новоіванівської сільської ради Арцизького району Одеської області Степан Парванов за 2019 рік вніс у декларацію суму в розмірі 1 млрд 993 млн 156 тис. 384 гривні.
Примітно, що пенсія його дружини за рік склала 1 млрд 993 млн 123,2 тис. гривень.
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Річна пенсія самого депутата - 22 тис. 813 грн. Ще 10,3 тисяч грн депутат отримав як дохід від землі.
Крім того, мільярдер володіє будинком площею 36,7 кв м, у Новій Іванівці і там же 8 тис. кв м землі. Його дружина є власницею квартири площею у 41,6 кв м.
Їздить Парванов на ЗАЗ-Daewoo 2004 року випуску, в також володіє причепом і трактором.
Цілком можливо, що при заповненні декларації могла бути допущена технічна помилка. Так як за даними за 2018 рік, його дружина отримала пенсію набагато скромніше – 19 931 тис. грн.
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