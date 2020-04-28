В порт Чорноморська прибув пором з Туреччини з українцями на борту і вже не обійшлося без скандалу

90 осіб, які повернулися на батьківщину, довгий час не могли покинути судно, крім того, їм відключили інтернет, щоб люди не могли поскаржитися громадськості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіла одна з пасажирок судна мешканка Сум Марина Череватая, судно прибуло в Чорноморськ в 7:00, але о 12:00 тести на інфекцію взяли у половини українців.

"П'ять годин нас тримають на кораблі з незрозумілих причин. Після прибуття ми повинні були пройти медогляд, але його пройшла тільки половина пасажирів. Тобто половину доктора просто відмовляються дивитися", – розповіла Марина.

Дівчина стверджує, що на судні відключили Wi-Fi.

Кажуть, що людей не випускали з-за того, що деякі не погоджувалися проходити обсервацію в санаторії "Куяльник" під Одесою.

Тим часом у прес-службі одеської ОДА прокоментували ситуацію.

Як повідомляє « Думська », з посиланням на слова чиновників, тести на вірус вже взяли у всіх пасажирів, і всі вони погодилися вирушити на обсервацію.

"Справді, мав місце неприємний інцидент, він був пов'язаний з тим, що перед відплиттям людям повідомили, що вони відправляться на самоізоляцію, однак зараз протокол наступний: у них взяли тести, в зв'язку з масовістю, результати прийдуть протягом 2-3 діб, після чого лікар прийме рішення щодо кожного індивідуально. Ті, кого відпустять на самоізоляцію, згідно з додатком "ДІЯ", будуть регулярно повідомляти дані про свою геолокаціі, тобто підтверджувати, що вони знаходяться вдома. Поки ж, до отримання результатів тестів їм доведеться побути в обсервації в санаторії "Куяльник" протягом 2-3 днів. Місць там достатньо", – стверджують чиновники.

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