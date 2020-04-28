Одеситам не дозволять смажити шашлики і не пустять до пам'ятників

В Одесі на травневі свята будуть посилені заходи безпеки

Влада Одеси попередили, що мають намір суворо карати порушників за недотримання карантинних обмежень. Штрафи становитимуть від 17 до 34 тисяч гривень, передає Politeka.net

Одеситам не дозволяється влаштовувати пікніки з приготуванням шашликів у зелених зонах міста. На схилах і в парках у зв'язку з епідемією заборонять палити багаття, використовувати мангал і гриль.

Звернемо увагу, що такі заходи пов'язані не тільки з карантином і режимом НС.

Додаткові обмеження передбачає стаття за розпалювання багать у лісах і лісосмугах. Тут штрафи становитимуть від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів і складуть від 1 500 до 4 590 грн, а якщо це призведе до лісової пожежі, можуть оштрафувати на суму від 91 800 гривень до 153 тисяч грн.

Крім того, поліція посилить заходи безпеки 2 травня, щоб не допустити масових зібрань. Учасників зборів притягнуть до адміністративної відповідальності, у той же час організатори масових зборищ підуть вже за кримінальною статтею.

Ближче до 9 травня будуть взяті під охорону меморіал на площі 10-го квітня і пам'ятник Невідомому матросу в парку ім. Шевченка. Доступ до них також планують обмежити щоб уникнути скупчення народу.

У міськраді підкреслили, для того, щоб моніторити ситуацію, в місті будуть створені мобільні групи поліцейських, водолазів і муніципальної охорони. Туди увійде в цілому близько 200 осіб. Крім того, до контролю залучать спецслужбу “077”.

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