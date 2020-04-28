Одеситці, яка має дитину з інвалідністю видали підгузники за завищеними цінами

Обурливими поділилася подробицями Анна Колесніченко місцевим ЗМІ .

Жінка розповіла, що одна упаковка підгузників, яку вона забирала для дочки по інвалідності, коштувала 1231 гривню. Саме така ціна вказана в накладній, яку їй дали в дитячій поліклініці №6 на вулиці Академіка Філатова.

При цьому вона додала, що підгузники видають в аптеці КП "Одесфарм".

«Це які тендерні закупівлі були, щоб за таку суму купити одну пачку. Документи додаються! Я сама свого часу проводила тендери і маю сертифікат про проходження навчання. І за мою практику, щоб так завищували ціну, це вже межа. Корупція скрізь», - обурюється Ганна.

Як боротися з беззаконням, одеситка не знає, адже за ці гроші можна придбати не одну й цілих чотири пачки.

Звернемо увагу, що в роздрібних мережах подібна упаковка підгузників варто 359 гривень за акції, без знижки ціна становить 516 гривень.

У мережі КП "Одесфарм", яку очолює депутат Одеської міськради і соратник Труханова Левон Нікогосян, все заперечують.

Заявляють, що таких підгузників не закуповували.

«Ми підняли документи, ми надаємо поліклініці №6 підгузники Libero і Tena, ціна яких становить від 390 і до 500 гривень. Pampers не закуповували, - розповіли в мережі.

Відзначимо, що в такому разі залишається загадкою, чому в накладній вказано саме така ціна на упаковку підгузників.

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