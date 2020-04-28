Одеситці, яка має дитину з інвалідністю видали підгузники за завищеними цінами
Обурливими поділилася подробицями Анна Колесніченко місцевим
Жінка розповіла, що одна упаковка підгузників, яку вона забирала для дочки по інвалідності, коштувала 1231 гривню. Саме така ціна вказана в накладній, яку їй дали в дитячій поліклініці №6 на вулиці Академіка Філатова.
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При цьому вона додала, що підгузники видають в аптеці КП "Одесфарм".
«Це які тендерні закупівлі були, щоб за таку суму купити одну пачку. Документи додаються! Я сама свого часу проводила тендери і маю сертифікат про проходження навчання. І за мою практику, щоб так завищували ціну, це вже межа. Корупція скрізь», - обурюється Ганна.
Як боротися з беззаконням, одеситка не знає, адже за ці гроші можна придбати не одну й цілих чотири пачки.
Звернемо увагу, що в роздрібних мережах подібна упаковка підгузників варто 359 гривень за акції, без знижки ціна становить 516 гривень.
У мережі КП "Одесфарм", яку очолює депутат Одеської міськради і соратник Труханова Левон Нікогосян, все заперечують.
Заявляють, що таких підгузників не закуповували.
«Ми підняли документи, ми надаємо поліклініці №6 підгузники Libero і Tena, ціна яких становить від 390 і до 500 гривень. Pampers не закуповували, - розповіли в мережі.
Відзначимо, що в такому разі залишається загадкою, чому в накладній вказано саме така ціна на упаковку підгузників.
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