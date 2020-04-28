В Одесі деякі ринки не дивлячись на заборону відкриті і працюють у "режимі супермаркету"
Зокрема, мова йде про «Новому ринку», за який на минулих вихідних розгорілися неабиякі пристрасті.
Нагадаємо, що 26 квітня підприємці взяли його в облогу і вимагали, щоб їм дозволили торгувати.
За словами одного з підприємців, на ринку знаходяться продовольчі магазини, які продають таку продукцію, як і супермаркети.
Російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар: "По швах тріщить"
Рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші
"Їм не звикати": скандальний Охлобистін розповів, як українці "зрадили" РФ
Гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться..."
«Це подвійні стандарти в торгівлі – ринки закриті, а супермаркети працюють. Чим нам годувати сім'ї, нехай нам пояснять? – обурився він.
Після пікету директор ринку пішов на поступки і базар відкрили.
Як повідомив заступник міського голови Олесь Янчук, за документами "Новий ринок" є торговим центром, а не ринком. Тому він нічим не відрізняється від супермаркету, і буде працювати в такому режимі.
В теж час громадському підприємець Віталій Чорний пояснив, що людей з торгових точок перемістили в єдине приміщення на невідомий термін. Всі підприємці туди не вмістилися, їм не надали робочого місця.
Нагадаємо, що ринку в Одесі закрилися після того, як в Офісі президента пригрозили Труханова "серйозними наслідками".
Нагадаємо, "Чому через них страждають інші?": під Одесою скандал через прибулих з Туреччини, відео
Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше
Також Politeka писала, що Одесу сколихнув потрійний землетрус, мешканці діляться пережитим