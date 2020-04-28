В Одесі деякі ринки не дивлячись на заборону відкриті і працюють у "режимі супермаркету"

Зокрема, мова йде про «Новому ринку», за який на минулих вихідних розгорілися неабиякі пристрасті.

Нагадаємо, що 26 квітня підприємці взяли його в облогу і вимагали, щоб їм дозволили торгувати.

За словами одного з підприємців, на ринку знаходяться продовольчі магазини, які продають таку продукцію, як і супермаркети.

«Це подвійні стандарти в торгівлі – ринки закриті, а супермаркети працюють. Чим нам годувати сім'ї, нехай нам пояснять? – обурився він.

Після пікету директор ринку пішов на поступки і базар відкрили.

Як повідомив заступник міського голови Олесь Янчук, за документами "Новий ринок" є торговим центром, а не ринком. Тому він нічим не відрізняється від супермаркету, і буде працювати в такому режимі.

В теж час громадському підприємець Віталій Чорний пояснив, що людей з торгових точок перемістили в єдине приміщення на невідомий термін. Всі підприємці туди не вмістилися, їм не надали робочого місця.

Нагадаємо, що ринку в Одесі закрилися після того, як в Офісі президента пригрозили Труханова "серйозними наслідками".

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