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Три траси в Одеській області потрапили в список найбільш аварійних України

Про це повідомило видання « Слово і діло ».

Автомагістраль М-05 Одеса-Київ виявилася на 2 місці в атнирейтингу. На ній відбулося 463 ДТП і 125 людей загинули. Найбільш аварійні ділянки траси знаходяться в Одеської, Кіровоградської та Київській областях.

7 місці антирейтингу траса М-14 Одеса — Новоазовськ (176 ДТП, 37 загиблих). На 15-му місці — траса М-15 Одеса — Рені (98 ДТП, 24 загиблих).

Звернемо увагу, що найбільш небезпечною в Україні вважається траса М-06 Київ-Чоп. На ній відбулося 757 ДТП і 196 людей загинули.

Разом з тим, з 2019 року на дорогах України сталося майже 197 000 ДТП, в яких загинули 4,2 тисячі чоловік.

Раніше ми писали, в одному з одеських дворів на авто впало дерево, яке комунальники нібито спиляй ще рік тому

За розповідями місцевих жителів, інцидент стався у дворі будинку №9 на вулиці Академіка Філатова в Одесі.

Ще минулого літа мешканці двору поскаржилися на дерево в Єдиний центр звернень громадян.

У зверненні вони відзначили, що дерево повністю згнило всередині і при сильному вітрі може впасти в будь-який момент.

19 вересня прийшла відповідь від тодішнього керівника КП «ЖКС «Вузівський» про те, що «силами ділянки виконаний знесення дерева».

Нагадаємо, потужний циклон пронесеться по Одесі: "грози, зливи і ..."

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

Також Politeka писала, що Одесу сколихнув потрійний землетрус, мешканці діляться пережитим.