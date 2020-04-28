У Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив величезного коропа

Місцевих ЗМІ показали знімок дуже великої риби, яка важила 17 кг 250 р.

Наголошується, що рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко відправився на рибалку в минулі вихідні.

Де саме зловив свою здобич чоловік не визнається. Він лише розповів, що цілу годину  намагався витягнути карпа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком.

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Також рибак зізнався, що найбільше  переживав, що не витримають волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.

Тепер чоловік, який працює охоронцем  на одній з баз відпочинку на чорноморському узбережжі,  має намір зробити  опудало з голови свого трофея в пам'ять про вдалої риболовлі.

Раніше ми повідомляли, житель Одеси знайшов змію в своєму автомобілі.

Про це одесит Денис Васильєв розповіла на сторінках в соцмережах. Також він розмістив фото непроханого гостя.

Він повідомив, що змія залізла до нього під капот. Однак чоловік розгубився та самостійно звернувся до директора зоопарку Ігорю Белякову.

Директор в свою чергу заспокоїв автолюбителя. Він запевнив чоловіка, що цей плазун для людей абсолютно не небезпечно, так як є звичайним нешкідливим водяним вужем.

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