Нові пацієнти з підозрою на китайську болячку продовжують надходити в одеську інфекційну лікарню
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста Одеси, за минулу добу в медустанову надійшло 17 осіб, яким проводиться обстеження. При цьому всього на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 15 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом. З них - 8 одеситів, інші – жителі області.
Троє хворих перебувають у важкому стані. Це літні люди старше 60 років. Однак поки вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів.
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Крім того, 10 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, двоє — у задовільному.
Наголошується, що пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає
За станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів - 248 осіб.
«5 нових випадків зафіксовано в Подольську. Зараз у місті у 98 пацієнтів підтверджений діагноз нова вірусна інфекція", - написав Куций.
Як зазначив глава одеської ОДА, посилаючись на дані головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, зараз країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: на даний момент немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я.
"Всім зараз необхідно дотримуватися карантинні заходи, дотримуватися ізоляцію та правила соціального дистанціювання, щоб обмеження були зняті як можна швидше. Бережіть себе", - підсумував він.
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