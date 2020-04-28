Тільки за добу прибуло 17 осіб

Нові пацієнти з підозрою на китайську болячку продовжують надходити в одеську інфекційну лікарню

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста Одеси, за минулу добу в медустанову надійшло 17 осіб, яким проводиться обстеження. При цьому всього на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 15 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом. З них - 8 одеситів, інші – жителі області.

Троє хворих перебувають у важкому стані. Це літні люди старше 60 років. Однак поки вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів.

Крім того, 10 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, двоє — у задовільному.

Наголошується, що пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає

За станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів - 248 осіб.

«5 нових випадків зафіксовано в Подольську. Зараз у місті у 98 пацієнтів підтверджений діагноз нова вірусна інфекція", - написав Куций.

Як зазначив глава одеської ОДА, посилаючись на дані головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, зараз країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: на даний момент немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

"Всім зараз необхідно дотримуватися карантинні заходи, дотримуватися ізоляцію та правила соціального дистанціювання, щоб обмеження були зняті як можна швидше. Бережіть себе", - підсумував він.

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