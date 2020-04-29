Синоптики повідомили, яка погода буде в Одесі в середу, 29 квітня

Увечері в Одесі можливі прояснення, але на протязі майже всього дня погода буде залишатися похмурою. Без опадів. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10 °С, вдень 13-15 °C

Одеській області метеорологи обіцяють мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-11 °С, вдень 18-23 °С, в прибережній зоні 13-15 °C

На автодорогах області вранці місцями туман, видимість 2-4 км.

Крім того, синоптики попередили про високу пожежної небезпеки в цей день.

Раніше ми писали, в Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив гігантського карпа.

Риба важила 17 кг 250 р.

Наголошується, що рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко відправився на рибалку в минулі вихідні.

Де саме зловив свою здобич чоловік не визнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути карпа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком.

Також рибак зізнався, що найбільше переживав, що не витримають волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.

Тепер чоловік, який працює охоронцем на одній з баз відпочинку на чорноморському узбережжі, має намір зробити опудало з голови свого трофея в пам'ять про вдалої риболовлі.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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