Люди в гніві

Користувачі в соцмережах активно обговорюють підвищення цін на продукти харчування під час карантину в Одесі

Про це повідомляє Politeka.net

І не дивно, адже великі продуктові базари закрили, обмежили рух транспорту. Тепер одеситів і жителів області нічого не залишається, як харчуватися продуктами, купленими в супермаркетах, дрібних магазинах та на стихійних ринках, які, користуючись ситуацією, диктують свої ціни.

Серед продуктів найбільше подорожчали овочі (на 6,3%), з них на 42,5% - огірки, на 20,6% - перець солодкий, на 20,0% - помідори, на 16,8% - ріпчаста цибуля, повідомляє головне управління статистики в Одеській області.

Приріст ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, хліб і хлібопродукти становив 1,0%. Серед товарів останньої зазначеної групи подорожчали крупи гречані на 7,4%, пельмені - на 4,0%. Поряд з цим, пшоно стало дешевше на 4,8%, хліб заварний - на 3,7%.

Одесити діляться своїм обуренням в соціальних мережах.

«Однією рукою подачку дають, а інший загрібають з прибутком... Скільки будуть принижувати?»,

«Нас чимось здивували? Базари закрили, в супермаркетах ціни підняли.Як хочеш так і виживай, сидячи 1,5 місяця за свій рахунок на карантині!»,

«Видали бідолахи по 1000 гр, тепер можна і ціни підняти»,

«Це не кінець ,ще щось придумають для знищення простого народу»

«Хто б сумнівався, адже у нас все для народу»,

«Дістали вже зі своїм підвищенням»,

«Пропоную почати тижневий бойкот супермаркетам»,

«Скористалися ,закриті ринки можна, що хочу те і ставлю, все одно куплять»,

«А ми все терпимо. Бийте барин все стерплю»,

«Правильною дорогою йдемо , товариші! Ринки закрили і швиденько підвищили ціни магазинах , не залишивши людям вибору . Ну не мерзотники», - пишуть в мережі.

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