Українців почнуть масово тестувати на наявність «китайської» інфекції в організмі і першими обстежують жителів Одеської області

Як передає Politeka.net, про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання коронавірусом. Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській і Сумській областях», — заявив Ляшко.

При цьому санітарний лікар зазначив, що МОЗ не збирається приховувати статистику захворюваності.

«ІФА-тести до нас вже зайшли і ми починаємо тестування. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності, наша задача полягає в тому, щоб кожен отримав медичну допомогу», — розповів він.

При цьому Ляшко зазначив, що в Україні не було зростання смертності в січні і лютому.

«У нас ні за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавіруса», — додав санлікар.

Зазначимо, що станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів в Одеській області склало 248 осіб.

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