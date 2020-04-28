Чорноморське Одеської області літні люди влаштували справжню тисняву під час роздачі безкоштовних медичних масок
Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в понеділок, о 10:00 біля будівлі Чорноморської міськради.
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Вони обступили хлопця, який роздавав захисні маски, виривали їх прямо з рук. В результаті йому довелося кинути пакет з масками прямо в натовп.
Про дотримання дистанції мови не йшло.
Користувачі в мережі прийшли в жах від побаченого.
«Скільки людина буде після цього у лікарні?», «Кошмар, навіщо взагалі ці маски, дайте людям продуктову допомогу. Всі в масках», «Їм галімі маски потрібні і заразитися не бояться вже мозок вимкнено, жах», - коментують в мережі.
Зазначимо, що станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів в Одеській області склало 248 осіб.
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