Чорноморське Одеської області літні люди влаштували справжню тисняву під час роздачі безкоштовних медичних масок

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в понеділок, о 10:00 біля будівлі Чорноморської міськради.

Пенсіонери, які в умовах поширення епідемії китайського вірусу є найбільш вразливою категорією для хвороби, плювати хотіли на карантин і заборони.

Вони обступили хлопця, який роздавав захисні маски, виривали їх прямо з рук. В результаті йому довелося кинути пакет з масками прямо в натовп.

Про дотримання дистанції мови не йшло.

Користувачі в мережі прийшли в жах від побаченого.

«Скільки людина буде після цього у лікарні?», «Кошмар, навіщо взагалі ці маски, дайте людям продуктову допомогу. Всі в масках», «Їм галімі маски потрібні і заразитися не бояться вже мозок вимкнено, жах», - коментують в мережі.

Зазначимо, що станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів в Одеській області склало 248 осіб.

Чорноморськ Маски,на шару. Написав свою точку зору: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=612335256306847&id=100025911345501 5 стаття Конституції: джерелом влади,є народ України) Gepostet von Валентин Ткачук am Sonntag, 26. April 2020

Нагадаємо, "Чому через них страждають інші?": під Одесою скандал через які прибули з Туреччини, відео

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