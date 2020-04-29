У середу, 29 квітня, багато жителів Одеси і передмістя залишаться без світла, води і газу

Про це інформує Politeka.net.

Як повідомили на офіційному сайті міста, у зв'язку з проведенням робіт на розподільчому газопроводі деяким одеситам відключать газ.

Так, з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за такими адресами:

Крім того, цілий день без світла у зв'язку з плановими ремонтними роботами належить провести одеситам, які проживають за наступними адресами:

1-ї Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 по 17:00

1-я лінія

Повністю

З 10:00 по 13:00

2-й Лазурний провулок

5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9

З 09:00 по 17:00

3-й Лазурний провулок

5б, 1, 2, 3, 5, 6, 1А, 14А, 5а, 3А, 6А, 9, 10, 14, 3Б

З 09:00 по 17:00

4-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 по 17:00

5-й Лазурний провулок

4, 1А, 1, 2, 3, 5, 6

З 09:00 по 17:00

6-й Лазурний провулок

3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 по 17:00

6-ої ст. Люстдорфськой дороги

37, 39, 41, 46, 50, 41А, 35, 48

З 10:00 по 13:00

вулиця Академіка Вільямса

87

З 10:00 по 13:00

вулиця Академічна

18, 16А, 16, 16В, 16Б

З 09:00 по 17:00

вулиця Амвросія Бучми

6, 12А, 3, 4, 5, 8, 18, 16, 7, 29, 12, 11, 12Б, 10, 9, 15

З 09:00 по 17:00

Ангарская вулиця

1, 3, 9, 1Б, 5, 1А, 7А, 37

З 09:00 по 17:00

вулиця Архітекторська

20/1, 20, 22, 24

З 10:00 по 13:00

вулиця Балківська

143А, 139А

З 09:00 по 17:00

Бородінська вулиця

48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 106-Б, 100а, 133-В, 66А, 122-А, 137Б, 83а, 145-А, 48-А, 78-А, 117/1, 109А, 106-А, 112-А, 90а, 101Б, 119-А, 54-А, 85-А, 101А, 119Б, 97/1, 99-А, 83Б, 74А, 137А, 94 А, 72, 97А, 87-А, 131а, 108-А, 96-А, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

З 09:00 по 17:00

Бородінський провулок

3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9

З 09:00 по 17:00

вулиця Братська

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

З 09:00 по 17:00

вулиця Володимира Винниченка

18а, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31

З 09:00 по 17:00

вулиця Дунайська

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16А, 16, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

З 09:00 по 17:00

Івана Мазепи вулиця

4, 6а, 9, 6б, 7, 11

З 09:00 по 17:00

Ільфа і Петрова вулиця

41, 43, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 57/1, 63/1, 43/2, 55/2, 43/1, 57/3, 63, 55/1, 57/2, 57/4

З 10:00 по 13:00

ІЛІЧАНКА

Повністю

З 09:00 по 17:00

Ілчівка

Повністю

З 09:00 по 17:00

Казанська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22 А, 11, 14Б, 11а, 14, 11г, 11Б, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 13а

З 09:00 по 17:00

Краснослободская вулиця

52_4, 50_1, 52_10, 52

З 09:00 по 17:00

Курганська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 5а

З 09:00 по 17:00

вулиця Левітана

141

З 10:00 по 13:00

вулиця Ломоносова

3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а

З 09:00 по 17:00

Люстдорфська дорога

31а, 31б, 31в, 31

З 10:00 по 13:00

Магістральна вулиця

76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102А, 102, 118б, 84а, 94-А, 78А, 86-А, 100 А, 80/1, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

З 09:00 по 17:00

Матюшенко вулиця

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 20б, 22Б, 5б, 21, 5а, 6б, 22, 20а

З 09:00 по 17:00

Миколи Аркаса вулиця

120, 162а, 92, 51а, 81А, 77, 98, 67, 86, 112, 67А, 126, 55, 75б, 81, 71, 100, 53, 78-А, 59, 108, 47А, 106, 90, 122В, 110-А, 69, 73Б, 69А, 124/1, 96, 59а, 65, 124/2, 118, 63, 92А, 102, 88, 51, 116А, 82, 63\1, 122А, 80, 47, 73, 114, 94, 49, 61, 78Б, 116, 104, 84, 110, 78, 75, 57, 122, 79, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 142, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 101А, 136А, 132, 81В, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 47\2

З 09:00 по 17:00

вулиця Городня

97А, 43, 61, 65, 103А, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99

З 09:00 по 17:00

Озерна вулиця

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

З 09:00 по 17:00

вулиця Пастера

42, 46а, 46, 48, 44а, 44, 48а, 50

З 09:00 по 12:00

вулиця Патріотична

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 158А, 49А, 118А, 113а, 65А, 96А, 112А, 80-А, 124-Б, 122а, 92-А, 77А, 86/94, 112/, 106А, 100, 122-Б, 118б, 84а, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

З 09:00 по 17:00

вулиця Паустовського

27А, 12б, 27_1, 25, 31_1, 17, 21, 23, 27

З 09:00 по 17:00

провулок Івана Франка

1б, 1В, 25

З 09:00 по 17:00

Петра Лещенко вулиця

2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 93 Б, 34, 93В, 95А, 102г, 93-Б, 97-А, 93А, 18А, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 86, 91, 92, 93, 95, 97, 104, 105, 107

З 09:00 по 17:00

площа Молоді

6, 12, 14, 16, 19, 21, 12а

З 09:00 по 17:00

вулиця Преображенська

94

З 12:00 по 16:00

Проточний провулок

13, 15

З 09:00 по 17:00

Садиковська вулиця

21, 21/23

З 09:00 по 17:00

Салтикова-Щедріна вулиця

4, 6

З 09:00 по 17:00

Саші Хорошенко вулиця

11, 13, 14, 24б, 14а, 13а, 15, 24а, 20а, 16, 18, 20, 22

З 09:00 по 17:00

Слобідська вулиця

27, 29, 33

З 09:00 по 17:00

Училищна вулиця

2, 4, 6

З 09:00 по 17:00

вулиця Черняховського

12Б, 12, 12, 12А, 16, 18

З 09:00 по 17:00

вулиця Чумацька

61, 77, 85, 103Б, 91

З 09:00 по 17:00

вулиця Шкільна

29, 31, 27Б, 5а

З 09:00 по 17:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 15а, 17а, 20а, 32а, 19а, 25_27, 24б, 16а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

З 09:00 по 17:00

Повернути електрика одеситам планують до 17:00.

Ще одне відключення, в цей раз води, торкнеться жителів передмістя Одеси.

Як повідомили в прес-службі «Інфоксводоканал», у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт по заміні ділянки водоводу діаметром 300 мм 29 квітня з 09:00 до 24:00 буде припинена подача води наступним споживачам області:

сел. Гидропорт,с. Протопопівка, с. Августівка, с. Черевичне,с. Іллінка, с. Ковалівка,с. Еметовка,с. Маринівка, с. Чеботарьовка.

Також без водопостачання залишаться мешканці Великого Фонтану в Одесі.

Так, з 09:00 до 19:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Фонтанська дорога, 33-63, Черняховського, 1-1а, Сонячна, пров. Педагогічний, Світла, пер.Светлий, Шовкуненко, пер.Шовкуненко, Педагогічна, пер.Клубнічний, пер.Тополевий, пер.Гвоздічний, пер.Економічний.

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