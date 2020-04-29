На одеському узбережжі дівчина влаштувала вкрай дивне ДТП і втекла
Те, що сталося з автомобілем показали очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.
Серед білого дня на нижній парковці біля ресторану «Глечик» в районі пляжу «Дельфі» влетів у дерево.
Очевидці стверджують, що за кермом авто була дівчина, яка переплутала педалі газу і гальма.
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Саме цікаво, що після ДТП водій втік з місця події.
Власник авто, який знаходився на пасажирському сидінні, намагався її наздогнати, але дівчині вдалося втекти.
Раніше ми писали, в Одесі жінка-водій на автомобілі Toyota врізалася в стіну торгового центру.
Пригода сталася у вівторок, на парковці елітного торгового центру, в районі площі 10-го Квітня.
Як пояснила винуватиця аварії прибули копам, вона переплутала педалі газу і гальма, втратила керування, в результаті чого було скоєно наїзд.
Наголошується, що в ДТП постраждала пасажирка іномарки.
Також ми повідомляли, велике ДТП, в якому постраждало безліч авто, відбулося на київській трасі.
За словами одеситки Людмили Митийко, ДТП сталося на 321 км. траси «Одеса-Київ» . Виною аварії стала погана видимість на дорозі з-за туману і ями.
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