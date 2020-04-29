Одеська мерія погоріла на цинічній схемі з закупівлями засобів індивідуального захисту

Справа в тому, що вони закупили для «Муніципальної варти», яких в Одесі називають «стражниками» Труханова, костюми, респіратори, бахіли і рукавички за дуже завищеними цінами. Про це пише місцеве видання « Думська ».

При цьому тендери були проведені в згідно із законодавством за спрощеною процедурою, то є миттєво і без конкуренції.

За даними видання, якась предпринимательша Долищан Тамара Павлівна, продала департаменту 500 костюмів біологічного захисту за 375 грн/шт., 50 одноразових бахіл за 50 грн за пару, 475 респіраторів FFP3 за 150 грн за штуку, 500 пар нитриловых рукавичок по 5 грн. Всього відомство заплатило бізнесменові 263,75 тис. грн.

«У «Варти» закупівля була серйозніше на 2 млн 275,5 тис. грн. Стражники придбали у пані Долищан 5000 (п'ять тисяч) костюмів біологічного захисту, 247 пар бахіл, 2421 респіратор і п'ять тисяч пар рукавиць. Ціни ті ж», - пише Думская.

Необхідність закупівлі бахіл, рукавичок і костюмів у департаменті пояснюють тим, що співробітники «Муніципальної варти» будуть підтримувати порядок у опорних клініках, однак при цьому їх охороняють нацгвардейцы.

Залишається незрозумілим, чому якихось охоронців цінують більше, ніж лікарів, медсестер і санітарок? Адже медикам лікарень закуповують зовсім прості засоби захисту і набагато дешевше, а тут мова йде про сторожів, які не мають безпосереднього контакту з хворими.

При цьому в мерії дивні закупівлі коментувати відмовилися.

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