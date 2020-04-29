На Одесу насувається циклон по імені «Ксенія», який змінить погоду вже сьогодні і на найближчі дні

Як повідомили метеорологи Укргідрометцентру, 29 квітня «Ксенія» витіснить з одеського регіону антициклон «Оділо» і принесе похмуру погоду і сильний вітер, швидкість поривів якого складе 11-14 метрів в секунду, передає Politeka.net

Сьогодні в Одесі весь день буде хмарно, місцями з'являтися сонце, а потім зникати.

Температура повітря, в порівнянні зі вчорашнім днем опуститься на кілька градусів.

Вдень термометри покажуть +12 +13, а ввечері +7+9 градусів. Атмосферний тиск знизиться і складе 754-753 мм.

Раніше ми писали, на півночі Одеської області піднялася пилова буря.

Її спостерігали жителі села Ставрово Окнянского району у неділю 26 квітня.

Посуха в регіоні призвела до зневоднення верхнього шару ґрунту, який легко піднімається в повітря при шкальных поривах вітру.

"Регіон страждає від посухи — ні краплі вологи в грунті. Вітер легко піднімає сухий верхній родючий шар, і отримуємо пиловий шторм. Це не просто якась нетипова і дивне природне явище, а провісник великої біди — повного спустошення землі і подальшої деградації землеробства", - повідомляють місцеві жителі у Фейсбуці.

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