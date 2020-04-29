В мережі показали, що відбувається в супермаркетах Одеси за час карантинних заходів
Про це йдеться в сюжеті Думській-ТБ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В Україні триває карантин через спалах у світі небезпечного вірусу covid-19, і швидше за все, він буде тривати довше ніж до 13 травня. Багато хто сподіваються на краще, адже з такою панікою і кризою світ вже не зустрічався кілька десятиліть.
Поки в Одесі припинена робота більшості ринків, покупці кинулися за продуктами в магазини і супермаркети.
У зв'язку з цим одеські журналісти вирішили перевірити, як дотримуються карантинні заходи у міських супермаркетах.
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Висновки говорять самі за себе. Приміром, у відому торгову мережу «АТБ» можна зайти без маски, при цьому ніхто навіть не робить зауваження.
А магазині «Два кроки» продукти на прилавку брудні, ніби місяцями не проводиться прибирання.
Нічим не краще супермаркет «Сільпо». Тут морепродукти продаються на вагу і не запаковані.
Раніше ми писали, деякі ринки не дивлячись на заборону відкриті і працюють у режимі супермаркету"
зокрема, мова йде про «Новому ринку», за який на минулих вихідних розгорілися неабиякі пристрасті.
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