В Одеській області пропав неповнолітній хлопець

В Тарутинському районі поліція кинула сили на розшук 16-річного жителя села Лужники Новосельчана Олександра.

Відомо, що підліток пішов з дому ще 26 квітня і досі не повернувся до рідних. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

Сашко худорлявої статури, зріст 160 см, очі блакитні, волосся русяве.

Був одягнений: чорна куртка, чорні штани.

«При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного, поліція просить всіх звертатися в Тарутинський ВП за телефонами: (048) 47-312-83, (068) 84-01-486 або по спецлінії «102», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, 21 квітня поточного року з будинку пішла і не повернулася 15-річна одеситка Романюк Марина Павлівна. Про зникнення доньки в поліцію повідомили її родичі.

Прикмети Марини: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся русяве нижче плечей, очі блакитні.

Була одягнена в чорну куртку, світло-блакитні джинси, помаранчеву кофту, білі кросівки.

Також в Одеській області при дивних обставинах з поштового відділення зник мішок з великою сумою грошей.

Інцидент стався у відділенні «Укрпошти» у населеному пункті Сарата рік тому. За фактом крадіжки поліція веде розслідування.

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