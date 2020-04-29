В розпал карантину мер Одеси Геннадій Труханов вирішив влаштувати великі чистки в рядах своїх підлеглих

Так, в середу 29 квітня мер звільнив відразу двох своїх заступників. Йдеться про віце-мерів Андрія Котляре, який відповідав за силовий блок Петра Рябоконі, що відповідає за будівельну сферу. Чиновників звільнили за згодою сторін, однак, що цікаво, раніше їх позбавили майже всіх повноважень.

Депутати поцікавилися причинами ротацій, але мер відмовився відповідати.

Місцевих ЗМІ стверджують, Труханов, щоб позбавиться від заступників, пішов на хитрість.

«Голосів для прямого звільнення Рябоконя він набрати не міг, тому переконав депутатів, що та вже сам покинув пост «за угодою сторін». Рішення про виведення з виконкому чисто технічне», - пишуть журналісти.

Джерела в міськраді запевняють, що заяви Петро Рябоконь не писав.

Також подейкують, що Труханов втратив контроль над міськрадою.

Тепер у мера залишилося всього чотири заступники: Павло Вугельман, Олесь Янчук, Світлана Бедрега і Сергій Підгайний.

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Справа в тому, що вони закупили для «Муніципальної варти», яких в Одесі називають «стражниками» Труханова, костюми, респіратори, бахіли і рукавички за дуже завищеними цінами.

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