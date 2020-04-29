Китайська вірус продовжує наступ на Одеську область, число районів з інфікованими людьми збільшилося

Станом на ранок 29 квітня, в регіоні лабораторно зафіксовано 261 випадок зараження COVID-19 і це означає, що епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Одеського обласного лабораторного центру.

За добу діагноз підтвердився у 13 чоловік, при цьому один пацієнт одужав.

Найбільше випадків зафіксовано в Подільському районі, де заразилися 98 осіб. На другому місці – Одеса, де 67 хворих, на третьому – Біляївський район – 31 громадянина з підтвердженим діагнозом.

Далі ареал поширення інфекції виглядає наступним чином:

Кілійський район - 12 пацієнтів,

Кодимський район - 9 пацієнта,

Ізмаїл - 8 пацієнтів,

Чорноморськ - 5 пацієнтів,

Теплодар - 5 пацієнтів,

Білгород-Дністровський район - 5 пацієнтів,

Роздільнянський район - 3 пацієнта,

Овідіопольський район - 3 пацієнта,

Окнянський район - 3 пацієнт,

Південний - 2 пацієнта,

Саратський район - 2 пацієнта,

Ширяївський район - 2 пацієнта,

Іванівський район - 2 пацієнта,

Ананьївський район - 1 пацієнт,

Арцизький район - 1 пацієнт,

Тарутинський район - 1 пацієнт,

Любашівський район - 1 пацієнт.

Варто відзначити, що Одеська область продовжує займати 15 місце за кількістю хворих серед усіх регіонів України.

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