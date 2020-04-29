Китайська вірус продовжує наступ на Одеську область, число районів з інфікованими людьми  збільшилося

Станом на ранок  29 квітня, в регіоні лабораторно зафіксовано 261 випадок зараження COVID-19 і це означає, що епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Одеського обласного лабораторного центру.

За добу діагноз підтвердився у 13 чоловік, при цьому один пацієнт одужав. 

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Найбільше випадків зафіксовано в Подільському районі, де заразилися 98 осіб. На другому місці – Одеса, де 67 хворих, на третьому – Біляївський район – 31 громадянина з підтвердженим діагнозом.

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Далі ареал поширення інфекції виглядає наступним чином:

  • Кілійський район - 12 пацієнтів,
  • Кодимський район - 9 пацієнта,
  • Ізмаїл - 8 пацієнтів, 
  • Чорноморськ - 5 пацієнтів,
  • Теплодар - 5 пацієнтів,
  • Білгород-Дністровський район - 5 пацієнтів,
  • Роздільнянський район - 3 пацієнта,
  • Овідіопольський район - 3 пацієнта,
  • Окнянський район - 3 пацієнт,
  • Південний - 2 пацієнта,
  • Саратський район - 2 пацієнта,
  • Ширяївський район - 2 пацієнта,
  • Іванівський район - 2 пацієнта,
  • Ананьївський район - 1 пацієнт,
  • Арцизький район - 1 пацієнт,
  • Тарутинський район - 1 пацієнт,
  • Любашівський район - 1 пацієнт.

Варто відзначити, що Одеська область продовжує займати 15 місце за кількістю хворих серед усіх регіонів України. 

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