Китайська вірус продовжує наступ на Одеську область, число районів з інфікованими людьми збільшилося
Станом на ранок 29 квітня, в регіоні лабораторно зафіксовано 261 випадок зараження COVID-19 і це означає, що епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Одеського обласного лабораторного центру.
За добу діагноз підтвердився у 13 чоловік, при цьому один пацієнт одужав.
Найбільше випадків зафіксовано в Подільському районі, де заразилися 98 осіб. На другому місці – Одеса, де 67 хворих, на третьому – Біляївський район – 31 громадянина з підтвердженим діагнозом.
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Далі ареал поширення інфекції виглядає наступним чином:
- Кілійський район - 12 пацієнтів,
- Кодимський район - 9 пацієнта,
- Ізмаїл - 8 пацієнтів,
- Чорноморськ - 5 пацієнтів,
- Теплодар - 5 пацієнтів,
- Білгород-Дністровський район - 5 пацієнтів,
- Роздільнянський район - 3 пацієнта,
- Овідіопольський район - 3 пацієнта,
- Окнянський район - 3 пацієнт,
- Південний - 2 пацієнта,
- Саратський район - 2 пацієнта,
- Ширяївський район - 2 пацієнта,
- Іванівський район - 2 пацієнта,
- Ананьївський район - 1 пацієнт,
- Арцизький район - 1 пацієнт,
- Тарутинський район - 1 пацієнт,
- Любашівський район - 1 пацієнт.
Варто відзначити, що Одеська область продовжує займати 15 місце за кількістю хворих серед усіх регіонів України.
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