Серйозна пожежа палахкотіла в одному з районів Одеси

Про подію спочатку повідомили стривожені очевидці в соцмережах, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їх словами, в районі 10 станції Великого Фонтану загорівся житловий будинок. Дим від пожежі, стверджують одесити, поширився на всю округу: він видно і відчувається, приміром, на 7-й станції Великого Фонтану.

Трохи пізніше співробітники ДСНС прояснили ситуацію, розповівши подробиці.

Повідомляється, що на 10-й станції Великого Фонтану, в житловому будинку, розташованому за адресою Кордонный провулок, 13 сталося загоряння. Сигнал про займання в будинку був отриманий в 11:27.

Прибувши на місце виклику, пожежники встановили, що горить дах, горище і другий поверх двоповерхового житлового будинку. Локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося у 12:08, а вони ліквідували її о 13:41.

Площа пожежі склала близько 100 м. кв.

Причина пожежі на даний момент встановлюється. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Також рятувальники повідомили, що евакуювали людей з сусідніх будинків.

Раніше ми писали, пожежа охопила Свято-Успенський чоловічий монастир УПЦ Московського патріархату.

Пригода сталася в ніч на 24 квітня.

Наголошується, що десять пожежних розрахунків боролися з вогнем в господарській будівлі, яку вдалося загасили тільки до ранку. За справу взявся навіть один з священик, він допомагав рятувальникам гасити полум'я і зламав ногу.

Нагадаємо, під Одесою маски кинули в натовп пенсіонерів, почалося свавілля: відео

Як повідомляла Politeka, гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото

Також Politeka писала, що у мережі показали, що відбувається на одеському ринку після штурму: "режим супермаркету", фото