Серйозна пожежа палахкотіла в одному з районів Одеси
Про подію спочатку повідомили стривожені очевидці в соцмережах, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За їх словами, в районі 10 станції Великого Фонтану загорівся житловий будинок. Дим від пожежі, стверджують одесити, поширився на всю округу: він видно і відчувається, приміром, на 7-й станції Великого Фонтану.
Трохи пізніше співробітники ДСНС прояснили ситуацію, розповівши подробиці.
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Повідомляється, що на 10-й станції Великого Фонтану, в житловому будинку, розташованому за адресою Кордонный провулок, 13 сталося загоряння. Сигнал про займання в будинку був отриманий в 11:27.
Прибувши на місце виклику, пожежники встановили, що горить дах, горище і другий поверх двоповерхового житлового будинку. Локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося у 12:08, а вони ліквідували її о 13:41.
Площа пожежі склала близько 100 м. кв.
Причина пожежі на даний момент встановлюється. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Також рятувальники повідомили, що евакуювали людей з сусідніх будинків.
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Пригода сталася в ніч на 24 квітня.
Наголошується, що десять пожежних розрахунків боролися з вогнем в господарській будівлі, яку вдалося загасили тільки до ранку. За справу взявся навіть один з священик, він допомагав рятувальникам гасити полум'я і зламав ногу.
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