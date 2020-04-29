В Одеській області затримали викрадача дітей

Як передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП, чоловік навмисне приїхав в одне з найвіддаленіших від обласного центру сіл, заманив в машину 7-річну дівчинку, яку побачив на вулиці, і почав їхати. На щастя, наляканому дитині вдалося втекти.

Про те, що сталося серед білого дня подію батьки повідомили поліцейським. Згідно з наданими очевидцями прикметами, зловмисник пересувався на чорному Mercedes. Однак коли через кілька годин правоохоронці зупинили розшукувану машину, та виявилася білою.

39-річний одесит зізнався, що перефарбував автомобіль в чорний колір звичайною канцелярською фарбою. Побачивши на сільській вулиці дитини, поцікавився, де знаходиться магазин. Дівчинка відмовилася його показувати, сказавши, що батьки не дозволяють їй спілкуватися з незнайомцями, і тоді чоловік запропонував подивитися розкладені на сидінні автомобіля коробки та іграшки. Зацікавлений дитина втратив пильність, скориставшись ніж правопорушник закрив її в салоні і почав їхати. Далеко відвезти дівчинку зловмиснику не вдалося - вона вирвалася і втекла.

Після невдалої спроби підозрюваний деякий час катався по околишніх селах у пошуках можливості змити фарбу з автомобіля. Врешті-решт він опинився на території Миколаївської області, де повернув машині її первісний вигляд, і поїхав у напрямку Одеси.

Поліцейські зупинили чоловіка біля села Першотравневе. У його транспортному засобі знайшли речові докази, а в телефоні порнографічні відео з участю дітей.

Зловмисник затриманий. Причину свого вчинку чоловік не пояснює.

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