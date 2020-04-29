Продовження карантину несе пряму загрозу існуванню жителів Одеси і області

Тривогу забили депутати міськради і звернулися до губернатора Одещини з вимогою донести українським властям необходисть скасування карантину чи його пом'якшення, пишуть місцеві ЗМІ.

Особливо страждає малий і середній бізнес, який в нинішніх непростих умови перестав функціонувати. Багато городян позбулися робочих місць, перестали отримувати зарплату. Все це незабаром приведе до соціального вибуху.

Депутати привели в приклад несправедливість карантинних обмежень, коли ринки по всіх районах закрили, адже вони знаходяться на відкритому повітрі, в той же час, в закритих приміщеннях працюють супермаркети.

Наслідки карантину, на думку депутатів, Одеса буде долати протягом цілого ряду років, тому заходи до пом'якшення або скасування карантину необхідно приймати негайно, інакше наслідки можуть стати незворотними.

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Так, в середу 29 квітня мер звільнив відразу двох своїх заступників. Йдеться про віце-мерів Андрія Котляре, який відповідав за силовий блок Петра Рябоконі, що відповідає за будівельну сферу. Чиновників звільнили за згодою сторін, однак, що цікаво, раніше їх позбавили майже всіх повноважень.

Причини звільнення Труханів відмовився називати.

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