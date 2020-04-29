Доволі дивна пригода трапилася на узбережжі Одеської області
В районі курорту Рассейка Татарбунарського району на берег викинуло невелике судно з буровою платформою, повідомляє видання
З'явилося воно на Лебедівської косі вночі.
Видання зазначає, що спочатку передбачалося, що належить судно Державної гідрографічної служби України, але за останньою інформацією воно належить не їм, а Чорноморндіпроекту, просто назване воно «Гідрографії».
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В управлінні ДСНС України в Одеській області поки не коментують інформацію.
Також нічого не коментують в одеській філії Держгідрографії.
Раніше ми писали, в Егейському морі потрапив у шторм суховантаж New Leo, який належить одеській компанії.
Згідно з інформацією, корабель з вантажем прямував під прапором Ліберії Елевсиса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив в шторм. З-за цього произоршло зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. В 4 ранку капітан подав сигнал лиха.
Повідомляється , що у рятувальній операції брали участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області). Їх доставили в центр здоров'я острова Скірос.
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