Ніколи такого не було, і ось

Доволі дивна пригода трапилася на узбережжі Одеської області

В районі курорту Рассейка Татарбунарського району на берег викинуло невелике судно з буровою платформою, повідомляє видання Виборчком і публікує відповідні знімки з місця.

З'явилося воно на Лебедівської косі вночі.

Видання зазначає, що спочатку передбачалося, що належить судно Державної гідрографічної служби України, але за останньою інформацією воно належить не їм, а Чорноморндіпроекту, просто назване воно «Гідрографії».

В управлінні ДСНС України в Одеській області поки не коментують інформацію.

Також нічого не коментують в одеській філії Держгідрографії.

Раніше ми писали, в Егейському морі потрапив у шторм суховантаж New Leo, який належить одеській компанії.

Згідно з інформацією, корабель з вантажем прямував під прапором Ліберії Елевсиса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив в шторм. З-за цього произоршло зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. В 4 ранку капітан подав сигнал лиха.

Повідомляється , що у рятувальній операції брали участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області). Їх доставили в центр здоров'я острова Скірос.

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