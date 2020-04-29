В Одеській області знайшли найстарішу грушу, якій 400 років
Дерево, яке перебуває в селі Адамівка, Іванівського району, за легендою посадили чумаки, повідомляють співробітники «Українського інституту національної пам'яті», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
«Ми знайшли поруч з Одесою справжній діамант українського степу. Вірніше смарагд. Це не просто старе дерево - 400-річна груша ... Це живий свідок того, як над цією територією проходили цілі історичні епохи. Вона пережила не одного гетьмана, султана або московського царя. Вона пережила всіх генеральних секретарів і переживає шостого президента. Коли-те, заради затишку і тіні, біля колодязя її посадив Чумак ... Він точно не знав, що в долині Куяльника його груша дочекається незалежності його держави ", - відзначають співробітники.
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Раніше ми писали, в Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив гігантського карпа.
Риба важила 17 кг 250 р.
Наголошується, що рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко відправився на рибалку в минулі вихідні.
Де саме зловив свою здобич чоловік не визнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути карпа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком.
Також рибак зізнався, що найбільше переживав, що не витримають волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.
Тепер чоловік, який працює охоронцем на одній з баз відпочинку на чорноморському узбережжі, має намір зробити опудало з голови свого трофея в пам'ять про вдалої риболовлі.
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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.
Також Politeka писала, що Одесу сколихнув потрійний землетрус, мешканці діляться пережитим.