В Одеській області знайшли найстарішу грушу, якій 400 років

Дерево, яке перебуває в селі Адамівка, Іванівського району, за легендою посадили чумаки, повідомляють співробітники «Українського інституту національної пам'яті», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Ми знайшли поруч з Одесою справжній діамант українського степу. Вірніше смарагд. Це не просто старе дерево - 400-річна груша ... Це живий свідок того, як над цією територією проходили цілі історичні епохи. Вона пережила не одного гетьмана, султана або московського царя. Вона пережила всіх генеральних секретарів і переживає шостого президента. Коли-те, заради затишку і тіні, біля колодязя її посадив Чумак ... Він точно не знав, що в долині Куяльника його груша дочекається незалежності його держави ", - відзначають співробітники.

Раніше ми писали, в Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив гігантського карпа.

Риба важила 17 кг 250 р.

Наголошується, що рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко відправився на рибалку в минулі вихідні.

Де саме зловив свою здобич чоловік не визнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути карпа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком.

Також рибак зізнався, що найбільше переживав, що не витримають волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.

Тепер чоловік, який працює охоронцем на одній з баз відпочинку на чорноморському узбережжі, має намір зробити опудало з голови свого трофея в пам'ять про вдалої риболовлі.

Діамант українського степу Знайшли ми поруч з Одесою справжній діамант українського степу. Верніше - смарахт. Це не просто старе дерево - 400-літня грушка… Це живий свідок того, як над цією територією минали цілі історичні епохи. Вона пережила не одного гетьмана, султана чи московського царя. Вона пережила всіх генеральних секретарів та переживає шостого президента… Колись, заради затишку і затінку, біля криниці її посадив чумак… Він точно не знав, що в долині Куяльника його грушка дочекається незалежності його держави… Найкрутіша #екскурсіянакарантині з Сергієм Гуцалюком до чумацької грушки, якій близько чотирьох сотень років. Gepostet von УІНП : Південь am Montag, 27. April 2020

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