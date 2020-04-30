В Одесі ринки почали потроху відновлювати роботу, проте далеко не всі

Фотографії того, що відбувається на місцевих базарах оприлюднили місцеві ЗМІ .

Як виявилося, найпопулярніший ринок Одеси – «Привоз» все ще закритий. При цьому неподалік процвітає стихійна торгівля.

"Деякі ринки були закриті і раніше, але більша їх частина продовжувала працювати. Але навіть після вказівки закритися, залишалися ринки , які були відкриті", - зазначають ЗМІ.

Як видно на кадрах, частково відновив роботу "Новий ринок", "Північний", і ще ряд базарів. Торгівля в основному йде продуктами .

При цьому залишаються ринки, такі як «Привоз», які ще закриті, але підприємці вже розклали товари навколо його території.

Нагадаємо, що в середу 29 квітня після двотижневого простою Кабмін дозволив роботу ринків. Їх робота поновиться 1 травня, проте будуть діяти жорсткі обмеження.

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зокрема, в районі Черьомушок функціонують міні - ринки на перетині вулиць Іцхака Рабіна і Генерала Петрова, біля Будинку меблів та квітковий ринок на Генерала Петрова.

При цьому про дотримання санітарних норм мови не йде. Багато продавців навіть не надягають звичайні медичні маски і рукавички.

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