Все відбувалося на очах у перехожих

У Одесі водії автомобілів не поділили дорогу і влаштували розбирання на проїжджій частині

Момент бійки очевидці зняли на камеру і виклали в мережу, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

За даними очевидців, водії і пасажири двох авто побилися в районі промринку "7 кілометр". Чоловіки не поділили дорогу і вирішили з'ясувати хто правий, а хто ні за допомогою кулаків.

"Бійка на 7 км, мабуть, не поділили дорогу і вирішили з'ясувати стосунки на місці", - йдеться у підписі до відео.

Дивно, що пасажири автомобілів, замість того, щоб розняти розлючених водіїв, також брали участь у бійці.

Схожа ситуація сталася вранці на вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав у своєму авто.

Проте розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.

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