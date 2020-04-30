В Одесі невідомі намагалися спалити іномарку прямо перед будівлею СБУ
Вони закидали «коктейлями Молотова» автомобіль Toyota Corolla, припаркований на вулиці Троїцькій, повідомляють місцеві
За словами очевидців, невідомі кинули в машину три пляшки з запальною сумішшю. Два «коктейлі Молотова» потрапили в іномарку і загорілися. Вогонь пошкодив моторний відсік, багажник та ін Після цього зловмисники зникли.
Примітно, що іномарка припаркована буквально за півкварталу від будівлі УСБУ в Одеській області.
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На місце події виїжджала міліція, яка вилучила речові докази з місця злочину.
За інформацією ЗМІ, власником автомобіля на який спокусилися, є родич віце-мера Одеси Павла Вугельмана.
Раніше ми писали, мер Одеси Геннадій Труханов вирішив влаштувати великі чистки в рядах своїх підлеглих.
Так, в середу 29 квітня мер звільнив відразу двох своїх заступників. Йдеться про віце-мерів Андрія Котляре, який відповідав за силовий блок Петра Рябоконі, що відповідає за будівельну сферу. Чиновників звільнили за згодою сторін, однак, що цікаво, раніше їх позбавили майже всіх повноважень.
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