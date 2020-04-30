В Одесі невідомі намагалися спалити іномарку прямо перед будівлею СБУ

Вони закидали «коктейлями Молотова» автомобіль Toyota Corolla, припаркований на вулиці Троїцькій, повідомляють місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, невідомі кинули в машину три пляшки з запальною сумішшю. Два «коктейлі Молотова» потрапили в іномарку і загорілися. Вогонь пошкодив моторний відсік, багажник та ін Після цього зловмисники зникли.

Примітно, що іномарка припаркована буквально за півкварталу від будівлі УСБУ в Одеській області.

На місце події виїжджала міліція, яка вилучила речові докази з місця злочину.

За інформацією ЗМІ, власником автомобіля на який спокусилися, є родич віце-мера Одеси Павла Вугельмана.

Раніше ми писали, мер Одеси Геннадій Труханов вирішив влаштувати великі чистки в рядах своїх підлеглих.

Так, в середу 29 квітня мер звільнив відразу двох своїх заступників. Йдеться про віце-мерів Андрія Котляре, який відповідав за силовий блок Петра Рябоконі, що відповідає за будівельну сферу. Чиновників звільнили за згодою сторін, однак, що цікаво, раніше їх позбавили майже всіх повноважень.

Одеса безпечне місто. Близько 12:00 підпалили авто поки що невідомій людині. Gepostet von Дем'ян Ганул am Mittwoch, 29. April 2020

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