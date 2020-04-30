Жителі Одеської області, не маючи можливості реалізовувати свій товар, просто його викинули

Так, у лісопосадці була виявлена ціла купа свіжої редиски.

Соотвествующий знімок оприлюднили місцеві СМИ , уточнивши, що він був зроблений в Овідіопольському районі.

Як відомо, цей район славиться своїми теплицями і хорошими врожаями овочів.

В умови карантинних обмежень фермерам Одеської області, як і всієї України, дуже складно збувати поспевший урожай. Адже ринки закрилися, а супермаркети, користуючись ситуацією, диктують сільгоспвиробникам свої оптові ціни.

Зневірившись, місцеві фермери просто викидають дозрілий урожай.

У цьому ж ключі можна не згадати події, які відбулися на минулому тижні в Херсоні.

Один з фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз в мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі та ягоди просто згнивають, тому аграрії змушені їх викидати.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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