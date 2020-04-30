В міському саду Одеси тріснуло і зламалося квітуче юдине дерево

Красиве дерево з рожевими квітами вважалося однією з візитних карток Одеси, пише Думська .

Прибулі на місце комунальники «Міськзелентрест» відпиляли стовбур, але у дерева залишилися ще три. Як це сталося, вони не змогли відповісти.

Зараз одесити розбирають квітучі гілки зі спиляного стовбура.

За даними видання, дерево висадили приблизно сорок років тому з чотирьох саджанців і воно стало чотирьохстовбурним.

Чиновники озвучили кілька версій, серед яких буйне цвітіння дерева і сильний вітер. Також вони вважають, що можливо хтось з людей заліз на нього, щоб зробити селфи і тому дерево тріснуло.

Раніше ми писали, в Одеській області знайшли саму стару грушу, якій 400 років.

Дерево, яке знаходиться в селі Адамівка, Іванівського району, за легендою посадили чумаки.

«Ми знайшли поруч з Одесою справжній діамант українського степу. Вірніше смарагд. Це не просто старе дерево - 400-річна груша ... Це живий свідок того, як над цією територією проходили цілі історичні епохи. Вона пережила не одного гетьмана, султана або московського царя. Вона пережила всіх генеральних секретарів і переживає шостого президента. Коли-те, заради затишку і тіні, біля колодязя її посадив Чумак ... Він точно не знав, що в долині Куяльника його груша дочекається незалежності його держави ", - відзначають співробітники.

Нагадаємо, потужний циклон пронесеться по Одесі: "грози, зливи і ..."

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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