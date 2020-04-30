В Одеській області 7-річна дівчинка продемонструвала героїзм, зумівши врятуватися від небезпечного злочинця, а потім допомогти поліції його затримати

За цей дитини нагородили подарунками, передає Politeka.net, з ссыкой на прес-службу обласного ГУНП.

Як розповіли в поліції, коли 39-річний одесит заманив 7-річну Яну в свій автомобіль, щоб викрасти, вона не розгубилася, а дочекавшись, коли зловмисник відвернеться на поворот вибігла з автомобіля.

«Ми пишаємося тобою, пишаємося тим, що ти все зробила правильно, не розгубилася, а головне - одразу розповіла про це батькам, а вони поліцейським», - звернувся до дівчинки перший заступник міністра МВС Сергій Яровий.

заступник Міністра і голова одеської поліції Олег Бех подякували батькам за сміливу і кмітливу дочка, завдяки якій спійманий небезпечний злочинець.

Сама юна героїня отримала від правоохоронців ляльку, про яку, за її словами, вона давно мріяла, і смарт-годинник.

Тепер батьки зможуть стежити за тим, щоб з їх дитиною все було гаразд, а донька зможе покликати на допомогу дорослих натисненням кнопки.

В поліції закликали всіх батьків пояснювати дітям про небезпеки, які чекають їх у різних місцях, зокрема вдома, на вулиці, в Інтернеті. Також слід довіряти і прислухатися до своїх дітей, щоб мати можливість їх захистити.

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