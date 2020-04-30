Водіям слід бути акуратніше на дорогах

На територію Одеської області насувається негода з грозами, зливами і шквальним вітром

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру в четвер, 30 квітня, передає Politeka.net

В Одеській області очікується гроза і сильний вітер, а температура повітря коливатиметься від +19 до +21. Так, 30 квітня, в Одеській області дейсвія штормове попередження.

У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автомобілістам слід бути уважними, оскільки слизька дорога ускладнює управління транспортом і збільшує гальмівний шлях.

Раніше ми вже писали, до 90% урожаю загине на півдні регіону внаслідок аномальної посухи.

Таку заяву зробив голова облради Сергій Паращенко під час візиту в Ренійський район.

«Регіон, який протягом багатьох років був лідером по вирощуванню ячменю, озимого ріпаку та гороху, сьогодні зіткнувся з втратою від 75 до 90 відсотків врожаю», - заявив він.

У зв'язку з цим облрада підготував ще одне звернення до центральних органів влади щодо негайного реагування на ситуацію аграрному секторі.

Нагадаємо, що в деяких населених пунктах Одеської області мешканцям навіть заборонили поливати городи артезіанською водою.

Ситуація склалася така, що рівень грунтових вод в артезіанських свердловинах істотно із-за цього у багатьох населених пунктах ввели заборону на використання такої води для поливу городів.

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Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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