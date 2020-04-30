В Одеській області три дні тому зникла неповнолітня дівчина
В Любашевским районі Одеській області поліція кинула всі сили на розшук 17-річної Борчук Тетяни Сергіївни.
Відомо, що жителька села Троїцьке пішла з дому 27 квітня поточного року і до теперішнього часу її місце знаходження невідомо, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області
Прикмети Тані: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, очі карі.
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Особливі прикмети: на правій руці татуювання - "любов".
Варто відзначити, що дівчинка вже не вперше тікає з дому. Про систематичні причини втечі в поліції не уточнюють.
Була одягнена в сірий спортивний костюм і кросівки.
В поліції переконливо просять, при отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дівчини, повідомляти за телефонами (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 або по спецлінії «102».
Про ще одного зникнення ми повідомляли раніше.
В Тарутинському районі поліція розшукує 16-річного жителя села Лужники Новосельчана Олександра.
Відомо, що підліток пішов з дому ще 26 квітня і досі не повернувся до рідних.
Сашко худорлявої статури, зріст 160 см, очі блакитні, волосся русяве.
Був одягнений: чорна куртка, чорні штани.
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