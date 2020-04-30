Співробітники СБУ затримали проросійських активістів , які готували цілу серію провокацій на 2 травня

Як передає Politeka.net, подробиці повідомив прес-центр СБУ.

зокрема, активісти проросійського руху «Куликове поле» напередодні і в день річниці трагедії 2014 року (2 травня) планували поширити по Одесі агітаційну продукцію з закликами до створення так званої «республіки новоросія» та силового захоплення державної влади.

У відомстві зазначили, що за задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

В оселях у фанатів Росії силовики провели ряд обшуків і виявили велику кількість друкованої продукції з антиукраїнською пропагандою.

«Були вилучені листівки з карткою, на якій присутній фейковая «республіка новоросія», наклейки з написом «Одеса російський місто» і «Одеса новоросія», символіку тоталітарного режиму, друковані видання та іншу заборонену законом продукцію», - розповіли в СБУ.

Зараз на зловмисників відкрито кримінальне провадження за частини 2 ст. 110, частини 1 ст. 109, частини 1 ст. 14 і частини 1 ст. 294 КК України «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», а також «підготовка до масових заворушень».

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