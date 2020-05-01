На травневі свята в Одесі обіцяють довгоочікувані дощі

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

У п'ятницю, 1 травня, в Одесі похмура погода у другій половині дня поступиться свої позиції, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Метеорологи прогнозують невеликий дощ. Вітер буде дути південний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 8-10 °С тепла, вдень 15-17 °З

Температура морської води 10-11 °C

В Одеській області - мінлива хмарність. Невеликий дощ, вдень місцями дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11 °С тепла, вдень 15-20 °С, місцями до 24 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У суботу 2 травня в Одесі буде спостерігатися мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-13 °С тепла, вдень 19-24 °С, в прибережній зоні 14-16 °C

У неділю 3 травня синоптики також прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-14 °С тепла, вдень 15-20 °C

Раніше повідомлялося, на територію Одеської області насувається негода з грозами, зливами і шквальним вітром.

У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено жовтий рівень небезпеки.

Автомобілістам слід бути уважними, оскільки слизька дорога ускладнює управління транспортом і збільшує гальмівний шлях.

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