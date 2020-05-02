Сьогодні 2 травня в Одесі відзначають річницю трагічних подій 2014 року

У місті поліція працює в посиленому режимі. Безпека одеситів забезпечують більше півтора тисяч правоохоронців, серед яких — співробітники поліції, ДСНС, нацгвардейцы. Основні сили зосереджені в районі Куликова поля, Соборної площі і в центральній частині міста.

Незважаючи на посилені заходи безпеки і цілком спокійний ранок, в Одесі спалахнула перша бійка.

Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews , при вході на Куликове поле, де знаходиться Будинок профспілок, зав'язалася суперечка між прихильниками Антимайдана і націоналістами.

Один з присутніх вів себе агресивно і в справу втрутилася поліція, яка роз'єднала людей.

Раніше ми писали, співробітники СБУ затримали проросійських активістів, які готували цілу серію провокацій на 2 травня.

зокрема, активісти проросійського руху «Куликове поле» напередодні і в день річниці трагедії 2014 року (2 травня) планували поширити по Одесі агітаційну продукцію із закликами до створення так званої «республіки новоросія» і силового захоплення державної влади.

У відомстві зазначили, що за задумом організаторів, ці дії повинні були стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

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