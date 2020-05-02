В Одесі напали на блогера

Про це повідомив сам потерпілий блогер з Чорноморська Валентин Ткачук на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Інцидент стався 2 травня на Куликовому полі під час покладання квітів до Будинку профспілок.

Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що Ткачук спілкується українською мовою і зажадали, щоб той перейшов на російську.

У відповідь блогер пояснив провокаторам, що є громадянином України, і буде розмовляти державною мовою. І тут в розмову несподівано включився молодий чоловік, який почав його ображати і лаятися матом.

Потім "підключився" ще один чоловік, який почав наносити удари блогери, а один неадекват вдарив Ткачука ногою.

"Я не знаю цих людей ... Конфлікт відбувся, тому що я говорив українською мовою. Такого раніше не було", - зазначив блогер.

При цьому поліцейські, що знаходилися на місці події, припинили конфлікт, але нікого не затримали.

Раніше ми писали, в Одесі 2 травня не обійшлося без бійок.

При вході на Куликове поле, де знаходиться Будинок профспілок, зав'язалася суперечка між прихильниками Антимайдана і націоналістами.

Один з присутніх вів себе агресивно і в справу втрутилася поліція, яка роз'єднала людей.

Кулікове Напад на мене на 8 хвилині Gepostet von Валентин Ткачук am Samstag, 2. Mai 2020

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