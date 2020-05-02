В Одесі напали на блогера
Про це повідомив сам потерпілий блогер з Чорноморська Валентин Ткачук на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався 2 травня на Куликовому полі під час покладання квітів до Будинку профспілок.
Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що Ткачук спілкується українською мовою і зажадали, щоб той перейшов на російську.
У відповідь блогер пояснив провокаторам, що є громадянином України, і буде розмовляти державною мовою. І тут в розмову несподівано включився молодий чоловік, який почав його ображати і лаятися матом.
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Потім "підключився" ще один чоловік, який почав наносити удари блогери, а один неадекват вдарив Ткачука ногою.
"Я не знаю цих людей ... Конфлікт відбувся, тому що я говорив українською мовою. Такого раніше не було", - зазначив блогер.
При цьому поліцейські, що знаходилися на місці події, припинили конфлікт, але нікого не затримали.
Раніше ми писали, в Одесі 2 травня не обійшлося без бійок.
При вході на Куликове поле, де знаходиться Будинок профспілок, зав'язалася суперечка між прихильниками Антимайдана і націоналістами.
Один з присутніх вів себе агресивно і в справу втрутилася поліція, яка роз'єднала людей.
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