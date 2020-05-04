Дві "світські левиці" захотіли погуляти в Ботсаду і карантин їм не перешкода

Жінка спалилась на тому, що похвалилася своїми зв'язками в мерії, заради якої порушили карантин в Одесі

Як повідомляють місцеві ЗМІ , якась Ірина Кучер захотіла прогулятися з подругою і пофотографуватися в Ботанічному саду, доступ до якого був закритий у період карантину. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вона попросила свого покровителя, який є помічником мера Одеси Геннадія Труханова, і той по-дзвінку змусив працівників Ботсаду піти на ряд правопорушень.

Але Ірина Кучер на цьому не зупинилася і похвалилися своїми зв'язками в соціальних мережах. Зокрема, на сторінці в Instagram вона виклала відео, в якому сама розповіла, що сад був відкритий тільки для них.

"Сила шести рукостискань, а у мене виявилася сила одного телефонного дзвінка. Помічника мера міста Одеси. Просто зробили один дзвінок і Іра (прим. говорить про себе) з Настею гуляють по ботанічному саду. Що вам сказати, красиво ми живемо", - похвалилася вона, підставивши себе і свого покровителя.

Її подруга також розмістила фотографії в мережі.

"Я вже було засмутилася і змирилася, що в цьому році не бачити мені рожевих хмар з сакури. Але ні, пощастило! Чи все таки бажання подолало всі стіни", - написала подруга.

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