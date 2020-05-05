У вівторок, 5 травня у багатьох квартирах одеситів пропаде світло

Про це попередило АТ «Одесаобленерго», передає Politeka.net.

Наголошується, що від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 2497 будинків на 114 вулицях міста.

Причина відключення - плановий ремонт електромереж.

Так, провести цілий день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:

1-й Амурський провулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

З 13:00 по 16:00

1-ї Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

З 13:00 по 16:00

1-й провулок Амундсена

2/2, 19А, 1/9, 2/7, 19-А, 18а, 111, 22, 5А, 11, 3/3, 16, 113, 15А, 1717А1, 19Б, 37, 10, 1/8, 2Б, 13/2, 8, 20, 1А, 4, 19, 22Б, 14, 210, 2А, 2/3, 2/11А, 2/8, 3/6, 5, 17, 24, 2/10а, 3, 22А, 24А, 18, 20А, 17А, 110, 2, 1/7, 15, 1, 1/13, 26, 1/1, 29, 1/12, 8А, 9, 2/11, 2/4, 13, 6, 13а, 7, 3/2, 21, 24Б, 10-А, 12

З 10:00 по 13:00

1-й Ульяновський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

З 10:00 по 13:00

1-я лінія

18Б

З 09:00 по 12:00

1-я лінія

30, 38

З 10:00 по 13:00

2-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

З 13:00 по 16:00

2-й Лазурний провулок

5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9

З 13:00 по 16:00

2-й провулок Олександра Невського

7В, 7Б

З 10:00 по 13:00

2-й провулок Амундсена

51, 21А, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 3/11а, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 25, 5/2, 2, 69, 16А, 7, 6, 5/7, 9, 30, 21, 53, 27А, 11А, 15, 5, 12, 22, 11, 16, 29, 32, 31, 13, 19, 15а, 26, 24, 5/13, 14, 17, 28, 9А, 22А, 24а, 34, 25А, 23, 8, 10, 17А, 2/12, 34А

З 10:00 по 13:00

2-й провулок Василя Кандинського

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

З 10:00 по 13:00

2-й провулок Марії Демченко

4/10, 4/7, 4/5, 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2

З 09:00 по 12:00

3-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

З 13:00 по 16:00

3-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А

З 13:00 по 16:00

3-й провулок Амундсена

2А, 612, 6/11, 613

З 10:00 по 13:00

3-й пров.КандинськогоУльянівський пров

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 4А, 15, 16, 17, 18, 15А

З 10:00 по 13:00

4-й Амурський провулок

3, 2а, 7, 9, 5, 11, 6, 1, 2, 12А, 12, 14, 4, 16, 10

З 13:00 по 16:00

4-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 13:00 по 16:00

4-й Ульяновський провулок

1, 2, 3, 1а, 5, 11а, 13, 6, 4, 15, 16, 11, 9, 12, 14

З 10:00 по 13:00

5-й Лазурний провулок

1, 4, 1А, 2, 3, 5, 6

З 13:00 по 16:00

5-й провулок Василя Кандинського

14а

З 10:00 по 13:00

5-й Ульянївський пров.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 7а, 19А, 4А, 5а, 14, 15, 16, 17, 19

З 10:00 по 13:00

6-й Лазурний провулок

3, 4, 5, 6, 7

З 13:00 по 16:00

6-я лінія

38

З 10:00 по 13:00

Академіка Вавілова вулиця

4/2

З 09:00 по 12:00

вулиця Академіка Вільямса

43, 3/14

З 09:00 по 12:00

вулиця Академіка Вільямса

43, 19/1, 17, 31, 33, 17Б, 17А, 17В

З 10:00 по 13:00

вулиця Академіка Заболотного

13А, 1

З 09:00 по 17:00

вулиця Олександра Невського

48а, 44а, 44, 44-А/1, 46А, 42а

З 10:00 по 13:00

вулиця Амвросія Бучми

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 10, 12Б, 11, 12, 15, 16, 18, 29

З 13:00 по 16:00

вулиця Амурська

46, 24 А, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 16, 3А, 57, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 2 А, 2, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 29

З 13:00 по 16:00

Ангарская вулиця

36, 37, 1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5

З 13:00 по 16:00

Аеродромна вулиця

1

З 13:00 по 16:00

вулиця Баштанна

36А, 13-А, 20-А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 14-А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 26

З 13:00 по 16:00

Бородінська вулиця

48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145-А, 96-А, 87-А, 137Б, 97А, 113, 94 А, 83Б, 100а, 54-А, 66А, 122-А, 101Б, 90а, 109А, 112-А, 101А, 106-А, 99-А, 117/1, 78-А, 48-А, 83а, 85-А, 119-А, 74А, 133-В, 97/1, 106-Б, 108-А, 137А, 119Б, 131а, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

З 13:00 по 16:00

Бородінський провулок

3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9

З 13:00 по 16:00

вулиця Братська

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

З 13:00 по 16:00

Ванцетті вулиця

54

З 10:00 по 13:00

Варненська вулиця

18/3, 18/4, 18/5

З 10:00 по 13:00

Вертелецкого вулиця

47-В

З 10:00 по 13:00

Весняна вулиця

1, 2А, 5, 1а, 2

З 09:00 по 12:00

Водний провулок

11Б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 4/6, 4А, 5/4, 4а1, 11А, 19, 17а, 9А, 11в, 3А, 4/6 А, 5/, 4Б, 4/3, 7а, 5/3, 19А, 21, 13А

З 10:00 по 13:00

провулок Східний

13А, 2, 3, 16А, 3а, 4, 11А, 14А, 9Г, 9А, 6А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

З 13:00 по 16:00

Головковская вулиця

32/3, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 38, 39, 41, 43, 50, 52, 56, 58

З 09:00 по 17:00

Горизонтальна вулиця

49А, 1, 4Б, 4А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 50

З 13:00 по 16:00

Дальницька вулиця

10, 12, 14, 16, 20

З 09:00 по 17:00

Дальницкое шосе

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

З 13:00 по 16:00

Дача Ковалевського вулиця

72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 140, 126А, 74/4, 74/1, 100А, 140А, 119А, 110/1, 94А, 102а, 74/5, 76Б, 74/2, 74/3, 90/1, 116А, 136А, 116-Б, 106А

З 10:00 по 13:00

Дмитра Донського вулиця

57

З 10:00 по 13:00

проспект Добровольського

105, 107, 109, 111, 109А

З 09:00 по 17:00

вулиця Дунайська

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

З 13:00 по 16:00

Жоліо-Кюрі вулиця

60, 62

З 09:00 по 17:00

вулиця Зернова

9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12

З 13:00 по 16:00

злакова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31 \ 1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А

З 13:00 по 16:00

Інглезі вулиця

10, 10/2, 8

З 10:00 до 13:00

Казанська вулиця

24, 11г, 14, 23, 20, 25, 18, 22 А, 2, 11 В, 3, 8, 14Б, 10, 7, 6, 11, 5, 13а, 11а, 1, 15, 4, 11Б

З 13:00 по 16:00

Китобойная вулиця

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 49Г, 71А, 50б, 106а, 87а, 102а, 61б, 61а, 59а, 52-Г, 79Б, 87б, 55а, 50а, 75б, 78а, 81а, 75 а, 63А, 53а , 70а, 77г, 53/1, 65б, 79, 55в, 48а, 77б, 65а, 57а, 69а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 51а , 108, 106, 94, 100, 93, 110, 104, 98, 102

З 10:00 до 13:00

княжа вулиця

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33а, 33Б, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40

З 09:00 за 17:00

Коблевська вулиця

22

З 09:00 за 17:00

кінна вулиця

11, 13, 18, 19, 21, 22

З 09:00 за 17:00

Космонавтів вулиця

25/1, 23/1, 31/3, 29/3, 31/5, 31/4, 31, 29, 29/1, 25/2, 23/3, 25/3, 33, 29/2, 27/1, 27/2, 27/3, 23/2, 31/2

З 10:00 до 13:00

Курганська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

З 13:00 по 16:00

Курська вулиця

167б, 167

З 09:00 за 17:00

Леонова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

З 13:00 по 16:00

локальна вулиця

1, 5, 6, 8, 8а, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

З 13:00 по 16:00

Люстдорфська дорога

113, 113а, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 155, 117, 91, 103, 93а, 101А, 101, 95, 111, 97а, 109, 121, 115

З 10:00 до 13:00

Магістральна вулиця

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 118б, 53а, 41А, 68Д, 78А, 86-А, 114, 59Г, 55А, 59А, 62А, 100 А, 80/1, 49А, 67А, 47В, 45Б, 43А, 51а , 51Б, 74А, 72А, 94-А, 102А, 84а, 116, 118, 120, 122, 45А

З 13:00 по 16:00

макова вулиця

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2А, 20А, 38б, 40А, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

З 13:00 по 16:00

маковий провулок

10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

З 13:00 по 16:00

Марії Демченко вулиця

2/1, 2/9, 3, 2/8, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 3/7, 2/5, 2/7, 3/1, 211г, 3 / 10, 3/9, 2 / 5а

З 09:00 до 12:00

Марії Демченко вулиця

34а, 28, 36А, 38А, 29Б, 31Б, 30А, 32Б, 29А, 36Б2, 38Б, 34Б, 29, 30, 31, 32, 34

З 10:00 до 13:00

Марії Демченко вулиця

2/9, 5/9

З 09:00 до 12:00

Марії Демченко вулиця

повністю

З 10:00 до 13:00

Маршала Малиновського вулиця

1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

З 10:00 до 13:00

Михайлівська площа

5, 9, 7а, 3, 7

З 09:00 за 17:00

Михайлівська вулиця

1, 7, 11, 15, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Ніжинська вулиця

1, 3, 5

З 09:00 за 17:00

Нескучная вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

З 13:00 по 16:00

Миколи Аркаса вулиця

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 132А, 114, 92А, 78Б, 134Б, 78-А, 116А, 113 \ 2, 63 \ 1, 122А, 47 \ 2, 47А, 67А, 136А, 142-А, 81В, 101б, 136А, 122В, 95А, 117А, 110-А, 162а, 51а, 101В, 134а, 73Б, 69А, 124/1, 75б, 59а, 128-А, 81А, 124/2, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 101А

З 13:00 по 16:00

Миколи Огренича вулиця

1/1-А, 6А, 6Б, 1/3-А

З 09:00 до 12:00

Миколи Стражеска

10, 12, 14, 16, 18, 20/22

З 09:00 до 12:00

новаторів вулиця

13

З 10:00 до 13:00

Обільна

56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 68 / А / 1, 64/1, 89а, 66а, 60А, 70А, 57а, 88а, 64в, 57б, 58/2, 95а, 64Б, 56а, 68 / А, 57-Б / 1, 64А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871

З 10:00 по 13:00

городня вулиця

43, 61, 65, 67, 97А, 71, 103А, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99

З 13:00 по 16:00

Озерна вулиця

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

З 13:00 по 16:00

Пастера вулиця

34

З 09:00 за 17:00

Патріотична вулиця

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 77А, 49А, 86/94, 113а, 106А, 109, 65А, 122а, 158А, 124-Б, 92-А, 112А, 96А, 80-А, 118б, 122-Б, 84а, 118А, 112 /, 111, 113, 114, 115, 116 , 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158 , 160

З 13:00 по 16:00

провулок Академіка Вільямса

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 3а, 7а, 7Б, 15-а, 15-б, 18, 21

З 10:00 до 13:00

провулок Амундсена

3/12, 1, 24

З 10:00 до 13:00

провулок Вільгельма Габсбурга

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

З 09:00 за 17:00

Провулок Ползунова

19, 12А

З 13:00 по 16:00

Петра Лещенко вулиця

2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 95А, 89-А, 18А, 87А, 97-А, 102г, 89А, 87Б, 89Б, 93В, 102Д, 78, 93А, 93 Б, 93-Б, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 , 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107

З 13:00 по 16:00

планетна вулиця

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 40г, 35а, 48/1, 41/2, 61А, 34-В, 40в, 49а, 51 / А, 56а, 35Б, 47б, 4а, 34А, 36А, 63, 10А, 14а, 81а, 34-Б, 48а, 41а, 26а, 43б, 38Г, 97а, 79Б, 81Б, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 47а

З 10:00 до 13:00

Ползунова вулиця

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4а, 8а / 22, 16, 5а, 3а, 6а

З 13:00 по 16:00

Посмітного вулиця

22

З 09:00 за 17:00

проточний провулок

3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15

З 13:00 по 16:00

Садовського вулиця

20Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 41а, 11-б, 1А, 14-а, 11а, 43-А, 31-а, 12б, 4/2, 12-а, 13-г, 26а, 30-б, 45-б, 20А, 15б, 26а, 13в, 15-а, 45А, 13А, 17А, 27А, 15б-1, 30-а, 10, 47А, 22-а, 31 / а, 37-а, 14А, 13-б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 222

З 10:00 до 13:00

Саксаганського вулиця

29, 1А, 25, 18, 31А, 22А, 31, 16А, 20, 25А, 23, 10, 12А, 22, 35, 28, 24, 27, 14, 18А, 26, 25Б, 16, 25а, 33, 29А, 9, 3, 2, 122, 17А, 1, 15, 1Б, 7, 21, 19А, 6, 13, 12, 17, 5, 7А, 11, 12/1, 6А, 8, 19, 4, 17-б

З 10:00 до 13:00

санітарна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20-А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

З 13:00 по 16:00

Північна вулиця

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 67А, 35В, 116/2, 82а, 134, 78 А, 180А, 29А, 72 А, 74 Б, 47А, 124 А, 106А, 66 А, 43Б, 37А, 62 А, 39А, 69А, 12А, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188

З 13:00 по 16:00

північний провулок

35, 33Б, 46, 37А, 45, 35А, 47, 37, 33А, 33, 37Б

З 13:00 по 16:00

Сосюри вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18а, 5а, 33а, 13а, 61А, 20а, 31а, 40, 29А, 18б, 41, 42, 43, 67

З 13:00 по 16:00

Таїрова вулиця

3, 5

З 09:00 до 12:00

Тираспольська вулиця

28

З 13:00 по 16:00

Тираспольское шосе

31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 59В, 149А, 133, 59Б, 97А, 89а, 109А, 53а, 51а, 51б, 37/3, 39а, 59а, 61а, 155А, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

З 13:00 по 16:00

учнівська вулиця

26, 14А, 15, 19б, 11, 11-А, 10, 19, 13-А, 6, 24, 37, 39, 1Г, 18, 3, 1Д, 55А, 43, 14, 1А, 27, 4, 17, 31, 29, 45А, 41, 1Е, 1В, 55Б, 47, 51, 5А, 18-А, 35, 49, 5, 12, 43А, 55, 45, 53, 1Б, 1, 22А

З 13:00 по 16:00

Черкаська вулиця

5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А

З 13:00 по 16:00

Чернівецький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13А, 15 а, 4А, 15б, 11, 13А, 9а, 20-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

З 13:00 по 16:00

Чумацька вулиця

61, 85, 103Б, 77, 91

З 13:00 по 16:00

Яблунева вулиця

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 18, 19/21, 5/7, 24, 25

З 09:00 до 12:00

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