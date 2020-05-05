В Одеській області в рамках декомунізації знесли пам'ятник отаману Григорію Котовському

Бюст демонтували в селі Крутояровка. Про це повідомили на сторінці групи «Декомунізація. Україна» у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Як повідомили керівнику групи Вадиму Позднякову в Старокозацком сільраді Білгород-Дністровського району, пам'ятник стояв на приватній землі.

Після тривалих переговорів з власником земельної ділянки, на якому стояв бюст, той обіцяв його знести і 29 квітня демонтував пам'ятник.

Григорій Котовський (1881-1925) - радянський військовий і політичний діяч, учасник Громадянської війни. Мабуть, жодному іншому професійному злочинцю не вдавалося зробити в радянській країні такої кар'єри.

Він пройшов шлях від звичайного грабіжника до командира корпусу, на його прикладі виховували радянських дітей. Котовський міцно увійшов в радянський фольклор, ставши одним з найбільш впізнаваних персонажів війни, персонажем легенд і анекдотів.

У радянський час офіційно іменувався "героєм громадянської війни".

Котовський був убитий 6 серпня 1925 року під час відпочинку в радгоспі Чабанка під Одесою. Йому були влаштовані пишні похорони в Подольську, тіло забальзамували.

Відзначимо, що всього в Одеській області залишилося три пам'ятника Леніну: в селах Виноградівка, Калчева і Залізничне Болградського району, які обіцяють знести незабаром.

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