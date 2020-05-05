В Одесі на другий місяць карантину пасажири продовжують бунтувати проти обмежень роботи транспорту

Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «Подслухано Одеса», передає Politeka.net.

зокрема, на вулиці Розумовського одесити перекрили дорогу тролейбусу №8, тому що водій відмовився перевозити пасажирів без довідки з місця роботи.

В прес-службі КП "Одесміськелектротранс" прояснили ситуацію.

«Все це відбулося в районі 12 години дня. Справа в тому, що в тролейбусі були зайняті всі 10 місць, допущених нормами карантину. Роздратовані на це люди намагалися перекрити дорогу, але все закінчилося через кілька хвилин. Тролейбус поїхав далі по маршруту, - повідомили представники "Одессгорэлектротранса".

Раніше ми писали, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що відновлення роботи всіх видів транспорту точно не може бути з 11 травня.

«Я зараз буду стояти на своєму, я не дозволю відновити відразу весь громадський транспорт. Оскільки, як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині буде поставлений хрест», – заявив Ляшко.

В теж час прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що міжміське сполучення також чекати не стоїть в найближчим часом.

«Ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт буде ходити і далі в тих режимах, в яких ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіка роботи і, найголовніше, про адаптивному режимі», – зазначив глава уряду.

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