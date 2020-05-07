Депутат одеської міськради Денис Григор'єв дав жорстку відсіч накаченим активістам у спортивних костюмах

Момент розборок потрапив на відео, яке оприлюднили в мережі. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався пляжі 10-ї станції Великого Фонтану.

За даними місцевого видання « Думськая », група активістів, які пов'язані з мером Геннадієм Трухановим прийшли в кафе депутата міськради Дениса Григор'єва і спробували його розібрати. Делегація стверджувала, що об'єкт незаконний.

Депутат не залишився осторонь і дав жорстку відсіч «активістам».

У бійку втрутилася муніципальна варта, яка розвела конфліктні сторони до приїзду поліції. Потрібно відзначити, що Григор'єв двічі чемпіон Європи та світу з Тайського боксу.

Раніше ми повідомляли, мер Геннадій Труханов заявив, що

в Одесі карантин фактично завершено і місцева влада готується до відкриття туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.

За словами Труханова, що залишилися обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.

«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.

Нагадаємо, "Чому через них страждають інші?": під Одесою скандал через прибулих з Туреччини, відео

Як повідомляла Politeka, Труханов заявив про завершення карантину в Одесі: "Люди вже глузують"

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