Депутат одеської міськради Денис Григор'єв дав жорстку відсіч накаченим активістам у спортивних костюмах
Момент розборок потрапив на відео, яке оприлюднили в мережі. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався пляжі 10-ї станції Великого Фонтану.
За даними місцевого видання «
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Депутат не залишився осторонь і дав жорстку відсіч «активістам».
У бійку втрутилася муніципальна варта, яка розвела конфліктні сторони до приїзду поліції. Потрібно відзначити, що Григор'єв двічі чемпіон Європи та світу з Тайського боксу.
Раніше ми повідомляли, мер Геннадій Труханов заявив, що
в Одесі карантин фактично завершено і місцева влада готується до відкриття туристичного сезону.
"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - повідомив мер.
За словами Труханова, що залишилися обмеження, які не змогли дотримуватися в жорсткому режимі, тепер не втримати.
«Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді вказівки давати – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - зазначив одеський голова.
Нагадаємо, "Чому через них страждають інші?": під Одесою скандал через прибулих з Туреччини, відео
Як повідомляла Politeka, Труханов заявив про завершення карантину в Одесі: "Люди вже глузують"
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