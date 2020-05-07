В мережі показали чудові декоративні рослини, які зацвіли в Одесі на початку травня
Фоторепортаж оприлюднили місцеві
Це рідкісна для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.
З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.
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Користувачі мережі не пройшли мимо такої краси і відреагували захопленими коментарями.
«Чарівні фото! Спасибі!», «Дякую за фото! За красу! І за можливість бачити її!!!», «Неймовірна краса», - пишуть одесити.
Раніше ми писали про те, що перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси.
Жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівський лимани».
«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівський лимани", в розпалі», - написав Русев.
Також ми писали, в Одеському морському порту були помічені дельфіни, які влаштували справжнє шоу людям.
Група дельфінів гуляла, подплывала до самого причалу, і навіть выпрыгивала з води.
Морські тварини ловили рибу і насолоджувалися чистою водою прямо біля причалу в порту Одеси.
Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"
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