Де можна їх побачити?

В мережі показали чудові декоративні рослини, які зацвіли в Одесі на початку травня

Фоторепортаж оприлюднили місцеві ЗМІ .

Це рідкісна для Одеси рослина, яку висадили на алеї вздовж провулка Каркашадзе, колишній Цегляний.

З вигляду квітка нагадує дику гвоздику і троянду. Однак насправді рослина є однією з різновидів декоративного глоду.

Користувачі мережі не пройшли мимо такої краси і відреагували захопленими коментарями.

«Чарівні фото! Спасибі!», «Дякую за фото! За красу! І за можливість бачити її!!!», «Неймовірна краса», - пишуть одесити.

Раніше ми писали про те, що перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси.

Жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівський лимани».

«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівський лимани", в розпалі», - написав Русев.

Також ми писали, в Одеському морському порту були помічені дельфіни, які влаштували справжнє шоу людям.

Група дельфінів гуляла, подплывала до самого причалу, і навіть выпрыгивала з води.

Морські тварини ловили рибу і насолоджувалися чистою водою прямо біля причалу в порту Одеси.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

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