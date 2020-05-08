Зараз будинок взято під охорону

В Одесі стався обвал будинку, в результаті чого рятувальники евакуювали всіх мешканців

Подробиці повідомляє прес-служба ДСНС в Одесскої області, передає Politeka.net.

За даними рятувальників, 7 травня о 23:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Одеса, узвіз Польський, 9 д., обвалення житлового будинку.

«По прибуттю на місце виклику рятувальники було виявлено руйнування першого і другого поверхів у правому крилі будівлі, де заселене 7 квартир», - повідомили у відомстві.

При цьому з будівлі були евакуйовані 21 житель, з яких 10 – рятувальниками.

Зруйнований крило було знеструмлено від електроенергії, а будівля взято під охорону.

На щастя, в результаті НП загиблих і постраждалих немає.

Наголошується, що від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Раніше ми писали, в четвер, 9 квітня в центрі Одеси раптово обвалився триповерховий дореволюційний будинок.

До обвалення в будинку почалися якісь ремонтні роботи, оскільки його огородили парканом, а на першому поверсі розширили віконні прорізи до підлоги і зміцнили їх металевими каркасами.

В результаті обвалення постраждалих немає.

Будівля належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Це будинок шестовской і новомиргородской московської біржової артілі. Побудований у 1893 році, він використовувався в якості товарного складу та гостинного двору для працівників артілі.

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