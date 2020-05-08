Влада Одеси звернулися до всіх жителів

Стало відомо, як будуть проходити святкові заходи 8 і 9 травня в Одесі в умовах карантину

Про це повідомляє прес-служба міськради, передає Politeka.net.

У мерії зазначили, що незважаючи на обмеження у зв'язку з поширенням епідемії, в місті вшанують пам'ять загиблих і подвиг українського народу у Другій світовій війні.

зокрема, 8 і 9 травня о 10:00 відбудеться загальноміська хвилина мовчання в пам'ять про захисників України всіх часів.

Покладання квіткових композицій (вінків, кошиків тощо) відбудеться:

- 8 і 9 травня - до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Шевченка;

- 9 травня - до меморіалу «Крила перемоги» на площі Десятого квітня і на траверсі пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з катера Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Влада Одеси закликають представників громадських організацій, всіх одеситів дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів і не допускати масового скупчення, зокрема в місцях традиційного покладання квітів.

Тим часом у поліції Одеської області повідомили, готові забезпечувати публічний порядок і безпеку людей під час святкування 9 травня.

Правоохоронці зазначили, що особливу увагу будуть приділяти роз'яснювальній роботі, особливо щодо карантинних заходів і заборони на використання символіки тоталітарних режимів.

«9 травня наша задача - не допустити порушень закону і забезпечити безпеку людей. З громадянами проводитиметься роз'яснювальна робота, а будь-які протиправні дії - негайно припинятися з наданням їх учасникам відповідної правової оцінки», - розповів голова обласного ГУНП Олег Бех.

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