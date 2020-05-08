14-річна Аліна Нєдова, тіло якої виявили біля обриву на березі лиману, покінчила життя самогубством

Таку заяву зробив начальник одеської поліції Олег Бех в ході брифінгу 8 травня, передає Politeka.net.

За його словами, зараз поліція дотримується версії, що це було самогубство.

«Дівчинці 14 років, і в те, що трапилося, потрібно детально розібратися. Безумовно, ми бачимо, що це було самогубство. Вона ще й роздяглася перед цим вчинком, – каже правоохоронець.

Відповідаючи на питання, чи могли Аліну Недову довести до самогубства, Олег Бех відповів, що поліція розгляне і таку версію, якщо на те будуть підстави.

«Якщо є відомості про те, що її довели до самогубства, то така версія обов'язково буде розглядатися», - зазначив він.

У той же час в ЗМІ просочився лист, який загибла Аліна писала за місяць до трагедії. У ньому вона розповідала страшні речі, які дозволяють стверджувати, що це не просто самогубство - це доведення до самогубства.

«Вони все життя постійно кричать на мене і кажуть, що я жахлива дочка, дура, ідіотка… вони, коли я що не зроблю, що вони просять, починають кричати і іноді бити… тато вже не б'є, а мама б'є і кричить. Тато дуже сильно кричить. Вони постійно говорять, що я у всьому винна… хоч я нічого не робила…

Одного разу, минулого літа 2019 року вони п'яні (вони завжди п'ють, коли вдома), почали кричати на мене, що я невдячна дочка… потім мама взяла ножиці і відрізала мені волосся… потім тато відрізав мені волосся і тепер я ходжу з такою зачіскою. Але це ще не все!

Тим влітку вони знову напилися і запросили друзів, а потім, коли гості пішли спати, то вони ще пили (батьки), Максим спав і я спала, але потім прийшов тато… він ліг, почав до мене лізти. Я прокинулася і почала говорити татові , щоб він відстав. Але він не слухав і потім почав знімати з мене труси… Потім він встав і навис наді мною, я всіляко намагалася кричати, але у мене в горлі щось заважало, якийсь клубок… А потім я відчула щось мокре… (я була на краю ліжка і тому я спеціально впала) і потім пішла до мами на кухню в сльозах, тому що мені було страшно… Я прийшла розповіла мамі, що трапилося, і вона сказала: “НУ І ЩО?”

Після цього мої стосунки з батьками не змінилися… Єдине вони не пам'ятають цього і кажуть, що я брешу! А сказати іншим я не можу! Я намагалася, але мої батьки, як тільки хтось поруч починають робити вигляд, що люблять мене і те, що їх улюблениця. І тому мені ніхто не вірить.

Я просто хочу померти! Нікому не заважати! Всім буде краще! Ну кому я потрібна? Тобі? Батькам, які мене не люблять? Однокласникам, для яких я тягар? Кому?! НІКОМУ!”, - писала дівчинка своїй подрузі.

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