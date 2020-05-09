У суботу 9 травня на День Перемоги в Одесі не обійшлося без бійок

зокрема, поліція зафіксувала порушення громадського порядку і склала адмінпротоколи. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На Алеї Слави в парку Перемоги правоохоронці закликали одеситів не товпитися і дотримуватися карантин. Один з учасників акції, який був без маски, у відповідь на прохання поліцейських надіти засоби захисту, почав нецензурно свариться і ображати поліцію. Копи схопили і затримали 50-річного порушника.

«відносно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - розповіли в поліції.

Також на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.

При використанні забороненої символіки в Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомили місцеві ЗМІ, кілька осіб напали на журналістку Олену Балабу. Вона мала намір допомогти поліцейським розібратися з провокатором, в результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані і доставлені у відділ поліції.

Зазначимо, що на Алеї Слави, де розташований обеліск, а поруч поховані полеглі за Одесу герої, було багато людей, які покладали квіти.

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