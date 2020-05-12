В Одесі весь день буде господарювати штормовий вітер, який приніс циклон Аки
Синоптики оприлюднили погодну карту з чітко вираженим холодним атмосферним фронтом, який призведе дощову погоду і Одеський регіон, передає Politeka.net.
За їх даними, у вівторок, 12 травня, весь день в Одесі буде бушувати південний, поривчастий вітер, а ввечері зайде північно-західний шторм. Пік стихії припаде на нічний час. Пориви вітру досягнуть 14-18 метрів в секунду. При цьому висота хвиль на одеському узбережжі не перевищить 1,3 метра.
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Синоптики попередили, що у місті та області пройдуть короткочасні дощі з грозою. Температура повітря при цьому підвищиться до 22 градусів тепла.
Вдень та увечері буде спостерігатися мінлива хмарність. Увечері градусник покаже 19-20 градусів, на ніч температура знизиться і складе 9-13 градусів тепла. Тиск: 747-751 мм. Вологість: 51-60%.
Раніше ми писали, проливний дощ, якого всі так довго чекали, наробив чимало лиха в Одеській області.
Так, наприклад, в результаті потужного зливи і прориву трубопровідної мережі піднялися ґрунтові води, і підтопило будівля дитячого садка.
Для відкачування води залучились рятувальників, так як виникла загроза виходу з ладу електричних комунікацій, розташованих у підвальному приміщенні, і порушення нормальних умов функціонування закладів.
Нагадаємо, злива з градом обрушився на Одеську область, вулиці пішли під воду: кадри негоди
Також Politeka писала, в Одесі на вихідних температура злетить до літних показників