В Одесі водій жорстоко провчив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло і ледь не потрапив під колеса авто

Відповідне відео зняли очевидці і оприлюднили в телеграм-каналі XYDESA, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльтие сторінку до кінця)

Інцидент стався на вулиці Новікова.

«Мужик почав переходити дорогу на червоний, водій авто ледь не збив його, потім вийшов, нокаутував, відтягнув на протилежну частину дороги і ще раз дав по обличчю», - повідомляє телеграм-канал.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі на 9 травня пройшли масові безлади, які влаштували проросійські громадяни.

Чоловік без маски у відповідь на прохання поліцейських надіти засоби захисту, почав нецензурно свариться і ображати поліцію. Копи схопили і затримали 50-річного порушника.

Також на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.

Крім того, кілька людей напали на журналістку Олену Балабу. Вона мала намір допомогти поліцейським розібратися з провокатором, в результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані і доставлені у відділ поліції.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 12. Mai 2020

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