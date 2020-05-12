В Одесі зав'язалася бійка за участю бригади швидкої допомоги

Незвичайну бійку очевидці зняли на камеру і виклали в мережу, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

За їх словами, інцидент стався на Черемушках.

«В Одесі два п'яних мужика докопалися до третього, зав'язалася бійка, але опонент був не так простий і мав друзів серед перебувала неподалік бригади "Швидкої". Медики не змусили себе чекати і допомогли побити супротивників свого знайомого", - прокоментував відео автор публікації», - повідомив автор відео.

Звернемо увагу, що в бійці активно брала участь жінка-медик.

Причина конфлікту невідома. За попередньою інформацією, намагалися пограбувати фельдшера.

Наголошується, що на місці працювали співробітники Служби громадської безпеки.

Раніше ми писали, в Одесі водій жорстоко провчив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло і ледь не потрапив під колеса авто.

Інцидент стався на вулиці Новікова.

«Мужик почав переходити дорогу на червоний, водій авто ледь не збив його, потім вийшов, нокаутував, відтягнув на протилежну частину дороги і ще раз дав по обличчю», - повідомляє телеграм-канал.

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